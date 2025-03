Giorgia Meloni: "Le risorse per il riarmo sembrano molte, ma sono virtuali" | Sul caso Ventotene "sconvolta dalla reazione della sinistra"

Per il premier serve "prudenza" in dichiarazioni come quella di Ursula von der Leyen che ha detto che occorre "prepararsi alla guerra entro il 2030". "Noi - ha aggiunto - dobbiamo fare la nostra parte di lavoro per difendere la sicurezza dei nostri cittadini. Ho spiegato già che la questione della sicurezza non è legata solamente al riarmo. Il dominio della sicurezza oggi è un dominio estremamente ampio. Ho parlato oggi con la Von der Leyen di che cosa intendo per sicurezza e difesa, per avere la certezza che le risorse che stiamo mettendo a disposizione possano essere utilizzate per la difesa dei confini, per la cybersicurezza, per le infrastrutture strategiche, per una serie di questioni che per me sono ovviamente fondamentali".