Dal Parlamento europeo il sì al sostegno al piano per il riarmo dell'Ue

Il Parlamento europeo ha inoltre respinto la proposta di Fratelli d'Italia per cambiare il nome al piano di riarmo proposto dalla Commissione europea. L'emendamento bocciato recitava: il Parlamento europeo "accoglie con favore il piano "ReArm Europe" in cinque punti proposto il 4 marzo 2025 dalla presidente della Commissione; sottolinea che il nome "ReArm Europe" rischia di essere fuorviante e troppo limitante per un piano che mira ad affrontare il rafforzamento della difesa europea in tutti i settori e gli ambiti, il che è essenziale per garantire la sicurezza dei nostri cittadini; chiede, a tal fine, che il piano sia rinominato 'Defend Europe".