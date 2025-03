Giorgia Meloni alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue | Tajani: "Forza Italia per difesa e atlantismo"

Il ministro della Difesa e vice premier Antonio Tajani ha ribadito la posizione di Forza Italia che coincide con quella promossa da Giorgia Meloni e se qualcuno non è d'accordo, "non cambiamo certamente la nostra posizione". "Noi abbiamo la nostra posizione, ed è sempre stata la stessa, poi la sintesi la fa il presidente del Consiglio. Abbiamo condiviso le sue scelte al Consiglio informale: noi siamo per la difesa europea, siamo europeisti, se questo non fosse un governo europeista non saremmo nel governo. Noi siamo europeisti e atlantisti. Non possiamo fare una scelta fra Europa e Stati Uniti", ha evidenziato il ministro degli Esteri."L'Europa è la nostra forza e noi siamo convinti, proprio perché popolari, sostenitori della necessità di continuare nel processo di integrazione europea, e del mercato unico. Meloni ha parlato in maniera molto chiara ieri della necessità del mercato unico dell'energia. Poi se altri hanno posizioni individuali, a me interessa quello che dice la presidente del Consiglio. Siamo europeisti e atlantisti, per noi l'Europa rappresenta la nostra stella polare e noi siamo qui anche per lavorare in vista del prossimo congresso popolare europeo. Noi abbiamo votato a favore della Commissione europea al nuovo progetto per la sicurezza, se qualcuno non è d'accordo è questione sua. Noi andiamo avanti per la nostra strada e certamente non cambiamo posizione".