Che cos'è il Manifesto di Ventotene, uno dei testi fondanti dell'Unione Europea

Il terzo capitolo è intitolato "I compiti del Dopoguerra - La riforma della società" e si apre con la constatazione che quando finirà l'era del totalitarismo, andrà sfruttato "con coraggio e decisione" il momento. Quindi, "La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista, cioè dovrà proporsi l'emancipazione delle classi lavoratrici e la creazione per esse di condizioni più umane di vita". Il programma viene dettagliato poco dopo, quando si afferma che "la proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa, caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio", come invece avviene nella Russia sovietica. Infine, il capitolo delinea cinque punti fondamentali della rivoluzione che verrà: "Non si possono più lasciare ai privati le imprese (...), il diritto di proprietà e il diritto di successione hanno permesso di accumulare nelle mani di pochi privilegiati ricchezze che converrà distribuire (...), i giovani vanno assistiti con le provvidenze necessarie per ridurre al minimo le distanze fra le posizioni di partenza nella lotta per la vita (...), la produzione in massa dei generi di prima necessità con la tecnica moderna, permette ormai di assicurare a tutti, con un costo sociale relativamente piccolo, il vitto, l'alloggio e il vestiario (...), la liberazione delle classi lavoratrici può aver luogo solo realizzando le condizioni accennate nei punti precedenti". Da ultimo, il Manifesto di Ventotene critica duramente la Chiesa cattolica che "si presenta come naturale alleata di tutti i regimi reazionari".