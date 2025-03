Giorgia Meloni in Senato: "Nessuna sicurezza staccando l'Ue dagli Usa"

Ancora sul tema della difesa, la Meloni auspica un'Italia forte: "Non chiedete a me di lasciare questa nazione esposta, incapace di difendersi, costretta a dire sì, semplicemente perché non ha un'alternativa. Non sono la persona giusta per questo. So che la libertà ha un prezzo, e so, che se non sei capace di difenderti da solo non puoi neanche decidere, contare, affermare il tuo interesse nazionale".