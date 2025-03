Dopo il vertice informale Ue che si è tenuto a Bruxelles, il premier italiano Giorgia Meloni ha commentato gli esiti del summit. "Abbiamo apprezzato la posizione di von der Leyen su una cosa che l'Italia chiedeva da tempo, ovvero lo scomputo delle spese per la Difesa dal rapporto deficit/Pil" ha detto il presidente del Consiglio sottolineando il no dell'Italia all'uso dei fondi di coesione per acquistare armi.