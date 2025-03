Macron, discorso alla Nazione: "Chi può credere che la Russia si fermerà all'Ucraina?" | "Mosca è diventata una minaccia per l'Europa"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.107. "La Russia è diventata una minaccia per la Francia e per l'Europa". Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron, durante il discorso alla Nazione. "Chi può credere che la Russia si fermerà all'Ucraina? Di fronte a questo mondo in pericolo, restare spettatori sarebbe una follia", ha sottolineato Macron in diretta tv ai francesi. "La strada per la pace non può fare a meno dell'Ucraina. La pace non può essere la capitolazione dell'Ucraina. Il leader francese ha annunciato che "la Francia riunirà la prossima settimana a Parigi i capi di Stato maggiore dei Paesi pronti a garantire la pace futura in Ucraina". La Cia ha confermato la sospensione della condivisione di informazioni di intelligence con Kiev, notizia che era stata anticipata dal Financial Times. Intanto, annunciata e poi smentita una missione del capo dell'Eliseo Macron a Washington con il presidente ucraino Zelensy e con il premier britannico Starmer per andare da Trump e presentare un piano di pace. Zelensky, dopo il litigio con Trump alla Casa Bianca, a proposito di un incontro tra rappresentanti di Ucraina e Stati Uniti, auspica "i primi risultati la prossima settimana".