Ucraina, Zelensky: "Pronto a lavorare sotto la guida di Trump per la pace" | Von der Leyen: "Piano di riarmo Ue da 800 miliardi"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.106. Zelensky spiazza tutti dopo il litigio con Trump alla Casa Bianca: "Pronto a lavorare sotto la guida dell'amministrazione Usa per la pace". Una mossa valutata "positivamente" dal Cremlino. Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, lancia un piano di riarmo militare dei Paesi dell'Unione europea da 800 miliardi di euro complessivi: "Viviamo in tempi pericolosi, la sicurezza dell'Europa è minacciata in modo serio". Non la pensa così Elly Schlein: "E' la strada sbagliata". Dopo lo scontro Trump-Zelensky alla Casa Bianca, Trump annuncia la sospensione di tutti gli aiuti militari all'Ucraina. Kiev sotto shock: "Fermare gli aiuti significa aiutare Putin. Questo è peggio di Monaco, perché almeno lì non hanno cercato di dipingere la Cecoslovacchia come l'aggressore". Vance: "Nuovo incontro con Zelensky quando vorrà la pace".