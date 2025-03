Trump: "Non tollererò a lungo la posizione di Zelensky sulla tregua" | Mano tesa dal leader ucraino: spero in sostegno Usa per la pace prima possibile

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.105. Dopo lo scontro Trump-Zelensky alla Casa Bianca, arriva un nuovo attacco del presidente Usa al leader di Kiev: "Non tollererò ancora a lungo la sua posizione sul cessate il fuoco, questo ragazzo non vuole che ci sia la pace finché avrà il sostegno dell'America e l'Europa". Il consigliere per la sicurezza nazionale americana Mike Waltz avvisa l'Ue: "L'Europa investa in difesa per garantire sicurezza di Kiev". Zelensky commenta un eventuale suo passo indietro: "Dimettermi? Soltanto con Kiev nella Nato ma mi ricandido". E ancora: "È Mosca che rifiuta la pace e continua ad attaccarci", poi smorza i toni: spero in sostegno Usa per pace prima possibile. Parigi afferma che "il rischio di una guerra in Europa non sia mai stato così alto". Al vertice di Londra hanno preso parte una quindicina di leader di Paesi Nato (Ue ed extra Ue), fra cui Giorgia Meloni, nonché dei vertici dell'Unione e dell'Alleanza Atlantica.