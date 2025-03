Summit Ucraina a Londra, il piano europeo: tregua di un mese e truppe dopo la pace | Meloni: "Si è corso troppo, resti la cornice atlantica" | Zelensky rilancia l'accordo sulle terre rare

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.104. Il Regno Unito e la Francia stanno lavorando, "insieme con l'Ucraina", a un loro piano per "far cessare le ostilità" con la Russia. Lo ha detto Keir Starmer, dopo aver incontrato a Downing Street il presidente Volodymyr Zelensky reduce dal fallimentare vertice di Washington con Donald Trump. Alla Lancaster House di Londra terminata la riunione sulla sicurezza ucraina ed europea: al tavolo una quindicina di leader di Paesi Nato (Ue ed extra Ue), fra cui Giorgia Meloni, nonché dei vertici dell'Unione e dell'Alleanza Atlantica. Prima del vertice di Londra il premier italiano ha sentito telefonicamente Trump. Poi ha incontrato Starmer: "Penso che sia molto, molto importante che evitiamo il rischio che l'Occidente si divida", ha detto Meloni. Il presidente francese Macron lancia la proposta di un mese di tregua e sottolinea: "Abbiamo bisogno dell'Italia al nostro fianco". E intanto Zelensky rilancia l'accordo sulle terre rare.