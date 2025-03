Ucraina, Francia: 31 Paesi al vertice dei "volenterosi" | Usa: "Accordo con Mosca e Kiev su stop attacchi agli impianti e navigazione nel Mar Nero"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.127. Gli Usa hanno concordato con Mosca e Kiev lo sviluppo di misure per attuare l'accordo raggiunto da Trump con Putin e Zelensky per "mettere al bando gli attacchi contro gli impianti energetici di Russia e Ucraina". Lo ha dichiarato la Casa Bianca, dando conto degli esiti dei colloqui di Riad, in Arabia Saudita, con le delegazioni di Mosca e di Kiev. Concordate anche misure per la navigazione sicura nel Mar Nero, con Kiev che però si è detta pronta a reagire se navi militari russe dovessero rompere la tregua. Per l'entrata in vigore dell'intesa sul Mar Nero Mosca ha chiesto il ritiro delle sanzioni sulle esportazioni agricole russe. Gli Usa, inoltre, hanno concordato con l'Ucraina il proprio impegno per contribuire a raggiungere uno scambio di prigionieri di guerra, il rilascio dei civili detenuti e il ritorno dei minori ucraini trasferiti a forza. Saranno 31 le delegazioni presenti al vertice di giovedì a Parigi tra i Paesi volenterosi per l'Ucraina. Lo riferisce una fonte dell'Eliseo in vista del summit.