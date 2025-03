Le mani di Russia e Cina sulla Groenlandia, gli 007 Usa lanciano l'allarme

Mentre l'amministrazione Trump definisce il quadro dell'inasprimento dei dazi che entreranno in vigore il 2 aprile, gli 007 degli Usa lanciano un nuovo allarme. Secondo le agenzie di intelligence americane, Cina e Russia puntano alla Groenlandia per le sue risorse naturali e la sua posizione strategica. Intanto il presidente americano difende il suo consigliere per la Sicurezza nazionale, Michael Waltz, dalle voci di dimissioni per via dell'errata inclusione del direttore di un giornale in una chat sui piani segreti per la guerra contro gli Houthi. "Waltz ha imparato la lezione ed è una brava persona. La presenza del giornalista non ha avuto alcun impatto sull'operazione militare", precisa Trump.