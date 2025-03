La Casa Bianca avrebbe deciso di limitare il proprio approccio ai dazi sulle importazioni che entreranno in vigore dal 2 aprile, con il probabile rinvio di una serie di balzelli settoriali, e l'adozione di un approccio mirato ai principali partner commerciali degli Stati Uniti, e che vantano l'attivo commerciale più consistente nei confronti della prima potenza mondiale: i cosiddetti "dirty 15". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito la scadenza del 2 aprile come il "Giorno della liberazione" per gli Stati Uniti, quando Washington introdurrà quelli che ha definito dazi reciproci, volti ad allineare i dazi Usa a quelli imposti dai loro partner commerciali. Il 2 giugno, sarebbero dovuti entrare in vigore anche dazi a carico di specifici settori, come quello dell'auto, la farmaceutica e i semiconduttori. Tuttavia, secondo un funzionario dell'amministrazione Trump citato dal quotidiano statunitense "Wall Street Journal", è probabile che questi dazi settoriali non vengano annunciati il 2 aprile. Permane anche l'incertezza in merito ai dazi a carico di Canada e Messico che Trump ha giustificato con il traffico di fentanyl. La Casa Bianca non ha risposto alle richieste di commento riguardo le tempistiche dell'effettiva adozione di questi dazi.