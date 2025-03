Donald Trump: "Incendiare la Tesla è peggio che assaltare il Campidoglio"

Donald Trump ha nuovamente sminuito gli attacchi del 6 gennaio 2021 al Campidoglio, paragonandoli stavolta agli atti vandalici contro le auto Tesla delle ultime settimane, che secondo lui sarebbero molto più gravi. Parlando dallo Studio Ovale, il presidente americano è tornato sull'argomento con i giornalisti: "Quando ho visto le concessionarie in fiamme e quelle auto, non una o due, ma sette, otto o dieci in fiamme, che esplodevano dappertutto... Questi sono terroristi, ha detto Trump, aggiungendo: "Questo non è successo il 6 gennaio, ve lo posso garantire, non è successo nulla di simile il 6 gennaio".