L'ex paracadutista laureato e il neo-fascista di origini cubane: chi sono le menti dell'assalto a Capitol Hill graziati da Trump

È arrivato dunque, come per altro annunciato in campagna elettorale, il perdono di Donald Trump. Il neo presidente americano aveva promesso, nei mesi scorsi, la grazia per i cosiddetti "ostaggi del 6 gennaio" (come vengono definiti dai supporter che per 900 giorni hanno stazionato fuori dal carcere a Washington, non lontano dal luogo dell'insurrezione), coloro che hanno messo a ferro e fuoco Capitol Hill, aggredito poliziotti con spranghe di metallo, terrorizzato politici e impiegati del Congresso. Tutti di nuovo liberi.