Trump: "Acquisterò una Tesla per dimostrare il mio sostegno a Musk"

Nel suo intervento social, Trump ha sostenuto che "i lunatici della sinistra radicale, come spesso accade, stanno cercando di boicottare illegalmente e collusivamente Tesla, una delle più grandi case automobilistiche del mondo e la 'creatura' di Elon, per attaccare e danneggiare Elon e tutto ciò che rappresenta". E per questo, ha chiarito, "domani mattina comprerò una Tesla nuova di zecca come dimostrazione di fiducia e sostegno a Elon Musk, un vero grande americano. Perché dovrebbe essere punito per aver messo le sue straordinarie capacità al servizio di Make America great again???".