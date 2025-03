Emergenza uova, gli Usa iniziano a importarle da Turchia e Corea del Sud

Dopo il tentativo di comprare uova da Svezia e Danimarca, gli Stati Uniti hanno deciso di importarle dalla Turchia e dalla Corea del Sud per alleviare la crisi di approvvigionamento alimentata dall'influenza aviaria che ha fatto aumentare i prezzi in tutto il Paese. Lo ha reso noto la segretaria all'Agricoltura, Brooke Rollins, precisando che la Casa Bianca è anche in trattative con altri Paesi.