Il presidente americano non ha perso tempo e ha liquidato l'intervista al programma di notizie della CBS "60 Minutes" come un "pezzo di propaganda totale" scrivendo sul suo canale Truth Social e ha prendendo di mira Clooney. “Perché l’ormai screditatissima trasmissione televisiva '60 Minutes' dovrebbe fare un pezzo ‘gonfiato’ su George Clooney, una ‘star’ cinematografica di seconda categoria e un opinionista politico fallito. Ha combattuto duramente per l’elezione di Sleepy Joe, e poi, subito dopo il dibattito, lo ha scaricato come un cane. In seguito, suppongo su ordine del campo di Obama, ha spinto fino in fondo per ‘Kamala’, solo per rendersi presto conto che non sarebbe andata troppo bene”, ha scritto Trump e ha poi aggiunto attaccando nuovamente il programma: "'60 Minutes' ha persino inserito fraudolentemente delle risposte false nella sua disastrosa intervista, trasmessa appena prima del giorno delle elezioni, in uno degli eventi più imbarazzanti e disonesti nella storia della trasmissione… E ora di nuovo George Clooney? Il suo addetto stampa dovrebbe fare una fortuna!”.