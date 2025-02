George Clooney torna a teatro dopo quasi 40 anni: "Sono nervoso"

George Clooney torna a teatro dopo quasi 40 anni e ammette di essere nervoso. L'attore premio Oscar debutterà a Broadway il 12 marzo con "Good Night, and Good Luck", un adattamento teatrale del film in bianco e nero del 2005 da lui diretto e presentato in anteprima alla 62esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove ottenne l'Osella d'oro per la sceneggiatura (Clooney e Grant Heslov) e la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile (David Strathairn).