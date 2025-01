Brad Pitt e George Clooney pronti a un nuovo colpo: torna la banda per "Ocean's 14"

Secondo indiscrezioni David Leitch sarebbe in trattative per dirigere del prossimo film del franchise e andrebbe a sostituire Steven Soderbergh, che ha diretto la trilogia e prodotto lo spin-off. Il regista, che iniziò la carriera a Hollywood negli anni 90 lavorando come stuntman, è stato già dietro alla macchina da presa di "Atomica Bionda", "Deadpool 2" e del recente "The Fall Guy" e ha già lavorato con Brad Pitt in "Bullet Train". Soderbergh aveva rivelato da tempo il suo addio alla saga: “Dopo che abbiamo realizzato il terzo film, ho provato la sensazione che la serie fosse davvero terminata per me. Quando lo studio mi ha contattato per indagare sul mio coinvolgimento per continuare il franchise, ho risposto di no perché non mi sembrava un passo in avanti per me. Vorrei lanciarmi su qualcosa di diverso”.