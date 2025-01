Trump e la condanna per il "caso Stormy Daniels": soldi in cambio di silenzio

Donald Trump sarà il primo presidente nella storia americana a entrare alla Casa Bianca con la fedina penale macchiata. Al centro del sex-gate c'è la ex pornostar Stormy Daniels, nome d'arte di Stephanie Clifford. Il presidente eletto è stato condannato per il pagamento di 130mila dollari alla donna, per farla tacere sulla loro relazione. Trump è stato ritenuto colpevole di tutti e 34 i capi di imputazione mossi nei suoi confronti, dietro ai quali per i giudici c'era un unico fine: la cospirazione per nascondere notizie compromettenti per la sua campagna presidenziale del 2016, minando così l'integrità delle elezioni.