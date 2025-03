Il Venezuela riprende i voli di rimpatrio dei migranti dagli Usa | Trump annuncia la realizzazione del jet da combattimento più potente della storia

Il governo venezuelano ha annunciato di aver concordato con gli Stati Uniti di riprendere i voli di rimpatrio dei migranti a partire da domenica. Caracas aveva precedentemente denunciato il blocco delle operazioni di rientro deciso dal Dipartimento di Stato americano che aveva espulso oltre 200 migranti venezuelani in El Salvador. Intanto Donald Trump ha annunciato l'affidamento a Boeing del contratto per la realizzazione della nuova generazione di aerei da combattimento, che si chiamerà F-47: "Sarà il jet più potente della storia". Secondo il Wsj la Cina sta considerando la possibilità di limitare volontariamente l'export di veicoli elettrici e batterie, settori considerati strategici per gli Stati Uniti, con l'obiettivo di mitigare le tensioni commerciali con la Casa Bianca.