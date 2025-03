Trump difende la politica dei dazi: "Il 2 aprile sarà il giorno della liberazione dell'America"

L'Italia "con prudenza, ma anche con grande fermezza" sta lavorando "per tutelare le imprese italiane" e questo "perché, tutelando le imprese italiane, tuteliamo il lavoro e la nostra economia". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine della presentazione del Piano d'azione per l'export italiano nei mercati extra Ue ad alto potenziale in corso a Villa Madama. "Noi siamo contro una guerra commerciale. Lo stesso commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic ha detto che aspetterà due settimane per valutare il tipo di reazione, se sarà il caso di fare una reazione. Quindi prudenza e possibilità di avviare una trattativa. Questo va nella giusta direzione ed è la richiesta che facciamo noi. La guerra dei dazi non conviene a nessuno, ne' a noi ne' agli Stati Uniti", ha detto il ministro.