Usa, Trump firmerà l'ordine esecutivo per chiudere il Dipartimento dell'Istruzione

Continua la battaglia di Trump di cercare di snellire l'amministrazione Usa. Il presidente è pronto a firmare l'ordine esecutivo per la chiusura del Dipartimento dell'Istruzione, un'agenzia che i repubblicani volevano eliminare da anni. Sarà la segretaria all'Istruzione, Linda McMahon, a facilitare la chiusura del Dipartimento, pur "continuando a garantire l'erogazione efficace e ininterrotta di servizi, programmi e benefici su cui gli americani fanno affidamento". Un giudice federale ha bloccato temporaneamente il tentativo dell'Epa, l'agenzia per la protezione ambientale Usa, di recuperare 20 miliardi di dollari di sovvenzioni per il clima dell'era Biden, ennesimo schiaffo al tentativo di Trump di attuare un controllo unilaterale sulla spesa pubblica. Sul fronte dei dazi, le contromisure studiate dalla Commissione europea in risposta alle tariffe Usa potrebbero entrare in vigore a "metà aprile".