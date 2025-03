Nuovo stop di un giudice a Trump su 20 miliardi di sovvenzioni per il clima | Il Washington Post: verso dazi per migliaia di miliardi

Un giudice federale ha bloccato temporaneamente il tentativo dell'Epa, l'agenzia per la protezione ambientale Usa, di recuperare 20 miliardi di dollari di sovvenzioni per il clima dell'era Biden, infliggendo l'ultimo smacco giudiziario al tentativo di Donald Trump di attuare un controllo unilaterale sulla spesa pubblica. La sentenza del impedisce all'Epa di reclamare i soldi che aveva depositato presso Citibank per i gruppi Climate United, Coalition for Green Capital e Power Forward Communities. L'Epa, secondo il giudice, "non ha fornito alcuna giustificazione legale per la risoluzione" dei contratti, e l'amministrazione Trump ha solo "vagamente" delineato le sue accuse secondo cui il programma di sovvenzioni era caratterizzato da sprechi e potenziali conflitti di interesse.