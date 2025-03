Trump lancia un'App sull'autodeportazione: "Usatela e forse tornerete legalmente"

"Le persone nel nostro Paese illegalmente possono autodeportarsi in modo semplice o essere deportate nel modo difficile, e non è piacevole". Lo dice Donald Trump in un video diffuso sui canali ufficiali della Casa Bianca, con cui annuncia il lancio della nuova App "CBP Home" e invita i migranti irregolari ad autodenunciarsi e lasciare gli Stati Uniti. Il presidente americano, inoltre, attacca il giudice che ha sospeso le deportazioni dei membri di Tren De Aragua, una gang venezuelana definita dagli Usa organizzazione terroristica, sostenendo che dovrebbe essere messo sotto impeachment. L'attacco arriva all'indomani di un botta e risposta polemico con la Francia. La Casa Bianca ha infatti replicato all'eurodeputato francese, Raphaël Glucksmann, che chiedeva agli americani di restituire a Parigi la Statua della Libertà.