Usa, giornalista per errore nella chat di guerra del Pentagono contro gli Houthi

"Raid un errore", primo dissidio tra Vance e Trump La chat ha svelato anche un primo dissidio tra Trump e il suo vice JD Vance, che ha definito "un errore" la recente offensiva Usa contro gli Houthi. "Penso che stiamo commettendo un errore", ha scritto Vance sulla chat di gruppo, che includeva il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e la chief of staff Susie Wiles. "Non sono sicuro che il presidente sia consapevole di quanto ciò sia incoerente con il suo messaggio sull'Europa in questo momento", ha aggiunto Vance. "C'è un ulteriore rischio che assistiamo a un picco moderato o grave nei prezzi del petrolio. Sono disposto a sostenere il consenso del team e a tenere queste preoccupazioni per me. Ma ci sono forti argomenti per ritardare questo attacco di un mese, fare il lavoro di comunicazione sul perché questo è importante, vedere dove si trova l'economia, etc", ha proseguito.