M.O., Hamas pubblica un video con due ostaggi ancora in vita

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 536. La Croce Rossa denuncia: "Colpita la nostra sede a Rafah". L'esercito israeliano ammette: "Spari per errore". Le immagini di "colonne di carri armati che si dirigono verso Gaza" sono state diffuse dall'Idf. La lunga scia di sangue dell'offensiva israeliana sulla Striscia ha superato il tragico bilancio dei 50mila morti, secondo le autorità di Hamas. Dalle piazze in Israele e dalle cancellerie mondiali si solleva l'appello a tornare al dialogo, ma il governo di Netanyahu tira dritto sul fronte militare, con le sue forze militari che hanno colpito l'ospedale Nasser a Khan Yunis, provocando almeno 5 morti e numerosi feriti. Tra le vittime c'è Ismail Barhoum, che il ministro della Difesa, Israel Katz, ha identificato come "il nuovo premier di Hamas a Gaza". Hamas pubblica un video con due ostaggi israeliani ancora in vita. Polemiche negli Usa dopo che il direttore della rivista The Atlantic è stato invitato per errore in una chat sui piani di attacco americani contro gli Houthi nello Yemen.