La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 534. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato all'esercito di condurre "una seconda ondata di attacchi contro decine di obiettivi terroristici di Hezbollah in Libano come risposta al lancio di razzi verso Israele". Hezbollah ha però negato di essere responsabile dei tre missili lanciati in mattinata contro la comunità di Metula nella parte settentrionale di Israele. Intanto Al Fatah invita a Hamas a lasciare il potere a Gaza per preservare "la presenza dei palestinesi" nella Striscia. Houthi denunciano un nuovo attacco americano in Yemen.