Netanyahu avverte Hamas: "Questo è solo l'inizio" | A Tel Aviv migliaia in piazza contro la ripresa del conflitto

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 530. Crolla la tregua in Medio Oriente. Israele ha lanciato nella notte nuovi raid sulla Striscia di Gaza, con Netanyahu che accusa Hamas di non voler rilasciare gli ostaggi e respingere le proposte dei mediatori. Almeno 330 i morti, secondo fonti palestinesi. Usa e Stato ebraico avvertono che si scatenerà "l'inferno" contro i terroristi. "D'ora in avanti, Israele agirà con una forza crescente contro Hamas e i negoziati avverranno solo sotto il fuoco" ha detto il premier israeliano. Hamas: gli ostaggi condannati a morte. Le famiglie degli israeliani sequestrati attaccano il governo di Tel Aviv: "Hanno rinunciato a salvarli". Migliaia in piazza a Tel Aviv contro la ripresa del conflitto.