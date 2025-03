Gli Houthi: 53 morti nei raid Usa sullo Yemen, anche 5 bambini e 2 donne | Gaza, gli Usa: "La risposta di Hamas è totalmente inaccettabile"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 528. Dopo i raid Usa sullo Yemen, che secondo gli Houthi hanno fatto 53 morti (tra cui 5 bambini e 2 donne), Donald Trump ha intimato ai ribelli di cessare gli attacchi, altrimenti "l'inferno si abbatterà su di voi come non avete mai visto prima". Funzionari palestinesi hanno dichiarato a Bbc Arabia che "i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza sono falliti" e hanno citato le grandi divergenze tra Israele e Hamas, nonostante gli incontri con mediatori del Qatar e dell'Egitto.