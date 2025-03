M.O., il regista palestinese premio Oscar per "No other land" picchiato dai coloni ebraici

Hamdan Ballal, coregista palestinese vincitore dell'Oscar con il documentario "No other land", è stato aggredito da un gruppo di coloni ebraici nella località palestinese di Susya, in Cisgiordania meridionale, e poi portato via con un altro uomo dai militari israeliani. Lo ha reso noto il regista israeliano del documentario, Yuval Abraham, in un messaggio su X. Le forze armate israeliane non hanno rilasciato alcun commento sulla vicenda né è chiaro dove si trovi in questo momento Ballal, o se stia ricevendo cure mediche. Ballal ha riportato ferite alla testa e allo stomaco.