Israele arresta due gendarmi francesi, scontro diplomatico con Parigi

L'episodio riporta alla mente altre occasioni simili in cui si sfiorò l'incidente diplomatico. Nel gennaio 2020 lo stesso Macron ammonì i militari israeliani che gli impedivano di entrare nella Chiesa di Sant'Anna, un altro sito in territorio francese a Gerusalemme (sono quattro in tutto): "I don't like what you did in front of me" ("Non mi piace ciò che avete fatto davanti a me"). Ma il più noto risale al 1996 quando l'allora presidente Jacques Chirac si rifiutò - proprio come Barrot - di entrare nella Chiesa di Sant'Anna perché anche in quell'occasione erano prima entrati i militari armati. In una passeggiata tra i vicoli della Città Vecchia, circondato e sballottato dalla sicurezza israeliana, Chirac sempre più spazientito urlò in inglese agli agenti: "Volete che torni sul mio aereo? Volete che ritorni in Francia? È questo che volete? Non c'è un problema di sicurezza. Questa è una provocazione!".