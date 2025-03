Agli Oscar 2025 il conflitto israelo-palestinese con la statuetta a "No other land"

Agli Oscar 2025 "No Other Land" ha vinto come miglior documentario. Il film è prodotto, scritto e diretto da un collettivo israelo-palestinese composto da Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham e documenta la distruzione della comunità palestinese di Masafer Yatta, nella Cisgiordania occupata, da parte dell'esercito israeliano. Si focalizza sulla resistenza degli abitanti e sull'alleanza inaspettata tra Basel Adra, un attivista palestinese, e Yuval Abraham, un giornalista israeliano. "L'Oscar a No Other lad è una grande vittoria per un documentario che negli Usa non ha trovato un distributore: 'Siamo intrecciati. Non saremo mai sicuri se gli altri non saranno sicuri", hanno detto sul palco accettando il premio e chiedendo al mondo di fermare "la pulizia etica" del popolo palestinese.