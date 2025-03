Agli Oscar 2025 trionfa "Anora"

Tra i premiati, dietro ad "Anora", a quota cinque statuette, segue "The Brutalist" di Brady Corbet che era tra i favoriti con dieci nomination. Ha portato a casa tre premi: quello per il migliore attore, Adrien Brody (22 anni dopo quello conquistato per "The Pianist"), la colonna sonora (Daniel Blumberg) e per la fotografia (Lol Crawley). "Rappresento il trauma della guerra, la sistematica oppressione e l'antisemitismo e il razzismo. Credo e prego per un mondo più sano e più inclusivo. Se il passato è un insegnamento, non lasciamo che l'odio continui a esistere senza opposizione", ha detto il due volte premio Oscar strappando il premio a Timothée Chalamet. Anche il premio per il miglior film internazionale, che solo poche settimane fa sembrava scontato, è andato all'antiautoritario brasiliano "Io Sono Ancora Qui" di Walter Salles. Come previsto Kieran Culkin ha vinto per "A Real Pain" di Jesse Eisenberg. Impresa del cineasta lettone Gints Zilbalodis, che con "Flow. Un mondo da salvare" batte il colosso Disney di "Inside Out 2", con il film d’animazione con il budget più basso della storia degli Oscar. Il trentenne tuttofare (autore di sceneggiatura, regia, animazione, montaggio, musiche) ha portato la Lettonia a vincere il primo Oscar.