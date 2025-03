Agli Oscar 2025 la favola di Mikey Madison: battuta la favorita Demi Moore

Occhi grandi, viso dolce, Madison non è una figlia d'arte (i genitori sono due psicologi) ma ha già due film alle spalle per cui si è fatta notare. Innanzitutto da Quentin Tarantino che le ha dato una parte in "C'era una volta Hollywood" (era Susan Atkins, una giovane seguace nella comunità di Charles Manson) e poi "Scream 5". In tv ha partecipato alla serie "Better Things" e alla miniserie "Imposters". Anora era il suo primo ruolo da protagonista, costruito su misura per lei da Sean Baker, una interpretazione realistica e fresca che aveva già impressionato ai Bafta e agli Independent Spirit.