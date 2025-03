"Anora", i sogni infranti di una Cenerentola nell'America di oggi

"Io sono indipendente, distante da questo sistema" aveva spiegato chairamente Sean Baker. Un sistema che, secondo il regista 53enne, nato nel New Jersey e cresciuto a New York, è sempre più focalizzato del resto sui blockbuster. "Quando ci sono in gioco grandi budget la pressione sui registi per 'fare bene' è altissima; ma cosa si intende per 'bene'? Fare un film con l'obiettivo di vendere più biglietti possibile? Io credo che il pubblico abbia semmai più bisogno di storie reali, umane, tangibili dove si possa rivedere: storie attraverso cui creare empatia con i personaggi. Di supereroi ne abbiamo fin troppi". A proposito di uno dei temi del film, il regista racconta: "È importante analizzare cos'è il lavoro sessuale in questo momento e come si applica alla società capitalista. È un lavoro che dovrebbe essere rispettato e allo stesso tempo depenalizzato e non regolamentato in alcun modo, perché riguarda il corpo di una prostituta e sta solo a lei usarlo per il proprio sostentamento".