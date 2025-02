Corsa agli Oscar, altri due trofei per "Anora": incoronato dai produttori e dai registi di Hollywood

In un solo weekend "Anora" di Sean Baker ha vinto il Critics Choice Award, ma soprattutto i prestigiosi Directors Guild e Producers Guild Award, diventando inaspettatamente il grande favorito nella corsa all'Oscar. I tre trofei, ottenuti nel giro di 24 ore a Hollywood, catapultano la storia della giovane prostituta innamorata di un rampollo russo in prima linea per la notte delle stelle. "Anora" ci arriva con 6 candidature, compresa quella per il miglior film. Se finora non era considerato il favorito per le statuette più "pesanti", in pochi giorni tutto è cambiato. Il film premiato con la Palma d'Oro a Cannes 77 torna sotto i riflettori proprio quando i membri dell'Academy of Motion Pictures cominciano la votazione finale.