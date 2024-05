Grand Prix è stato assegnato a "All We Imagine as Light" di Payal Kapadia. Miguel Gomes , per "Grand Tour", ha vinto il premio per la miglior regia. Miglior attore è stato giudicato Jesse Plemons per "Kinds of Kindness" di Yorgos Lanthimos, invece per la miglior attrice premio a pari merito ad Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez , tutte interpreti di "Emilia Perez" di Jacques Audillard. "Emilia Perez" ha vinto poi il premio della Giuria mentre il Premio speciale della giuria è andato a " Il seme del fico sacro " del regista iraniano Mohammad Rasoulof. Palma d'oro d'onore a George Lucas .

La giuria presieduta da Greta Gerwig (e che vedeva tra i componenti anche il nostro Piefrancesco Favino) ha così sparigliato le carte regalando a questa 77esima edizione del Festival di Cannes un finale a sorpresa con una Palma d'oro del tutto inattessa. A portarla a casa è stato infatti il regista, sceneggiatore, montatore e produttore cinematografico statunitense Sean Baker, attivo soprattutto nel circuito indipendente, con la sua divertente commedia "Anora".

La serata è iniziata con l'assegnazione della Palma d'oro per il miglior cortometraggio, assegnata dalla giuria presieduta da Lubna Azabal, è vinta dal film "The Man Who Could Not Remain Silent" di Nebojsa Slijepcevic. La Camera d'or per la migliore opera prima di tutta la selezione del 77esimo Festival di Cannes, assegnata dalla giuria presieduta Emmanuelle Bèart e Baloji, è stata vinta da "Armand" di Halfdan Ullmann Tondel.

Si è poi passati ai premi assegnati dalla giuria del concorso, presieduta da Greta Gerwig. Per la Migliore sceneggiatura è stato premiato l'horror femminista "The Substance" della regista francese Coralie Fargeat. "Questo film parla di donne, della loro esperienza nel mondo e della violenza a cui sono sottoposte - ha commentato la regista -. Io credo che i film cambino il mondo e spero che il mio film sia un piccolo passo. Grazie alle donne che decidono di parlare per migliorare il mondo. Ci serve una rivoluzione e spero che potremo iniziarla assieme".

Sorpresa per il premio per la miglior attrice, che quest'anno è stata un'assegnazione corale: è stato infatti vinto da ben quattro interpreti a pari merito, Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez tutte per il film "Emilia Perez" di Jacques Audillard. Karla Sofia Gascon è la prima attrice transgender della storia a vincere questo premio a Cannes. "Dedico questo premio agli attori che tutti i giorni bussano a porte che non si aprono e alle persone trans che soffrono perché ci denigrano - ha detto l'attrice che ha iniziato la sua transizione a 46 anni -. C’è sempre il modo di cambiare per il meglio".

Il Premio speciale assegnato dalla giuria è stato vinto dal film "Il seme del fico sacro" del regista iraniano Mohammad Rasoulof, alla vigilia dato tra i favoriti per la Palma d'oro. Il premio per il migliore attore è stato invece assegnato a Jesse Plemons per "Kinds of Kindness" di Yorgos Lanthimos, mentre Miguel Gomes, per "Grand Tour", ha vinto il premio per la miglior regia.

Prima della Palma d'oro per il miglior film è stata assegnata la Palma d'oro d'onore a George Lucas, regista "papà" della saga di "Star Wars", la seconda dopo quella assegnata in apertura di manifestazione a Meryl Streep. E proprio Lucas premia il regista Sean Baker, vincitore della Palma d'oro contro ogni pronostico con il suo "Anora".

TUTTI I PREMIATI DI CANNES 77

- Palma d'Oro ad Anora di Sean Baker

- Grand Prix a All We Imagine as Light di Payal Kapadia

- Premio della Giuria a Emilia Perez di Jacques Audiard

- Premio per la Migliore Regia a Miguel Gomes per Grand Tour

- Premio speciale per la sceneggiatura a The Seed of the Sacred Fig di Mohammad Rasoulof

- Migliore Attore Jesse Plemons per Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos

- Migliore Attrice Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez per il film Emilia Perez di Jacques Audiard

- Migliore sceneggiatura a The Substance di Coralie Fargeat

- Camera d'Or ad Armand di Halfdan Ullmann Tondel

- Palma d'oro per il miglior cortometraggio a The Man Who Could Not Remain Silent di Nebojsa Slijepcevic.