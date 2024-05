Paolo Sorrentino porta a Cannes 77 il mistero della donna e di Napoli con "Parthenope"

LEGGI ANCHE > Festival di Cannes, i look delle star sul red carpet

La storia di Parthenope

Il film, che segue anche idealmente "E' stata la mano di Dio" per raccontare la storia di Parthenope (l'esordiente Celeste Dalla Porta e da anziana Stefania Sandrelli), dall'età "in cui si balla da soli, si è giovani e la verità non fa parte del tuo essere e non si ha niente a che fare con l'insincerità all'età della vita etica, della responsabilità in cui diventi quello che sei e speri ti piaccia come sei diventato e vivi se cerchi di stupirti di quello che fai". Non c'è, spiega il regista, nostalgia, "io la giovinezza felice l'ho solo sognata, non vissuta" e ora è diventata un film. "Non è una lettera di amore, non le ho mai sapute scrivere ma un viaggio nel mistero di questa città indefinibile, teatralizzata, in cui tutto è recita", dice il regista che puntella la storia di questa giovane che nasce nell'acqua del Golfo, a Palazzo Donn'Anna a Mergellina nel 1950 e con le sue esperienze anche estreme, profonde, vive momenti storici come la contestazione, il colera, il terremoto persino, immancabile, la città in festa per lo scudetto del Napoli. E nel mezzo ci sono l'armatore Achille Lauro "il comandante", un personaggio che sembra evocare in misura grottesca Sophia Loren, un altro il cardinale di Napoli e un altro ancora il filosofo Gerardo Marotta. Dal disincanto de "La Grande Bellezza" al "grande incanto" di Parthenope nel primo film con protagonista una donna. In Parthenope c'è il dolore e la seduzione "mezzi di comunicazione veloce che permettono di saltare la forma che mettiamo in atto tutti i giorni e ci permettono di riuscire a dirci qualcosa di interessante", conclude.