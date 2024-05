A Cannes 77 Kevin Costner rimonta a cavallo per la saga western "Horizon"

Diviso in quattro capitoli, segue varie trame sulla violenta frontiera in cui gli europei stabiliscono insediamenti sulla terra dei nativi americani, un tema a lui decisamente caro e che ha esplorato con successo in "Balla coi lupi" e "Open range". Proprio come Francis Ford Coppola con "Megalopolis", anche Costner insegue il progetto da decenni, ne ha scritto la sceneggiatura nel 1988 ma gli Studios la rifiutarono. Non si è dato per vinto e ha ipotecato il suo ranch per produrlo. E, sempre come Coppola, non è ottimista per il futuro dell'America: "Una volta era una promessa per chi arrivava, ora non lo è più".

A Cannes 77 arriva in prima mondiale fuori concorso "Horizon, An American Saga" con Kevin Costner che torna a cavallo in un vero western.

Leggi Anche A Cannes 77 ovazione per Coppola e il titanico "Megalopolis"

Tgcom24

Quando arriverà al cinema "Horizon, An American Saga" arriverà in sala con la prima parte il 4 luglio e la seconda il 15 agosto. Qui c'è un ritorno al passato, al western dei carri in fila indiana verso il nulla, al Gran Canyon da attraversare, al forte pieno di soldati e soprattutto all'incontro-scontro pieno di violenza e incomprensioni dei coloni con i pellerossa. La saga omaggia il più classico dei generi del cinema americano e Costner è sempre stato interessato a ritrarre l'America, le sue origini, i suoi difetti e le sue leggende attraverso questo genere. Per lui, fin da Balla coi lupi, il western è il genere preferito per esprimere il suo impegno politico e ambientale. "C'era un non detto all'epoca: se si era abbastanza duri, cattivi e ingegnosi - dice Costner - potevi ottenere ciò che volevi in America, vale a dire camminando sulla testa delle persone". E questo appunto in riferimento alle comunità indigene che vivevano lì e la cui vita è stata sconvolta dai coloni. Tutto si svolge in un periodo di quindici anni prima e dopo la Guerra Civile, mentre l'espansione verso ovest è piena di insidie che si tratti di natura o scontri con i popoli indigeni che vivevano su queste terre e della determinazione spietata di coloro che cercavano di colonizzarli.

Il cast, da Sienna Miller a Sam Worthington Al fianco di Costner troviamo tra gli altri Sienna Miller, Sam Worthington e Jena Malone. Di stanza a Fort Gallant, c'e' Sam Worthington che veste i panni di un soldato idealista, mentre Sienna Miller è Frances Kittredge una pioniera forte, resistente e materna che è stata portata a malincuore nell'insediamento di Horizon da suo marito da sempre alla ricerca di una vita migliore. Infine Jena Malone è Ellen che vive in una piccola città mineraria chiamata Watts Parish dove dopo molte difficoltà è riuscita a stabilirsi e trovare anche un brav'uomo, Walt.

"Horizon" è allo stesso tempo una saga western, declinata alla violenza, che da una parte omaggia il più classico dei generi del cinema americano e, dall'altra, offre a Costner la possibilità di esprimere il suo impegno politico e ambientale. "La tanta violenza presente nel film -spiega Costner, 69 anni -, era necessaria per sopravvivere. Non c'era legge e niente per proteggerti tranne il tuo istinto. C'erano allora molti pericoli. E bisognava conoscere le cose più basilari, come saper fare il fuoco. Non dimentichiamo poi che l'America è un Paese ancora molto giovane - sottolinea - e che questo film è ambientato duecento anni fa. Era una terra ancora vergine".