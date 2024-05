Cannes 77 si inchina a Meryl Streep, Palma d'oro d'onore:

La commozione di Meryl Streep

Anche Juliette Binoche si commuove premiandola con la Palma d’oro: "Ti adoriamo, sei un tesoro internazionale, hai cambiato il modo di raccontare le donne al cinema". Maryl Streep non nasconde le lacrime: "Torno qui dopo 35 anni, grazie ai registi e agli spettatori che non si sono stufati di me, sono grata di essere qui, è un grande onore questo premio, unico nel mondo del cinema. Ci sono due persone con me che vorrei ricordare, il mio agente - Dix pour cent scherza rivolta a Camille Cottin - e il maestro parrucchiere che ha debuttato in un film di Ingmar Bergman ed è responsabile del look dei miei personaggi negli ultimi cinquant'anni... Quando venni a Cannes ("Un grido nella notte", ndr.), non avevo 40 anni ed ero già mamma di tre figli, credevo che la mia carriera fosse finita, era una previsione possibile per l'epoca. Il motivo per cui sono qui è grazie ai cineasti con cui ho lavorato, tra cui la presidentessa Greta Gerwig, e poi a voi i cinefili, che non vi siete stufati di me. Mia madre aveva ragione su tutto, mi diceva 'vedrai Meryl tutto passa così in fretta' ed è stato così. Tutto passa in fretta tranne i miei discorsi che sono troppo lunghi".