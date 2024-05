Cannes 77, Meryl Streep regina di eleganza sul primo red carpet

La Palma d'Oro d'onore alla carriera per la star statunitense ha di fatto dato il via alla 77esima edizione del Festival del cinema. Bellissima ed elegante, è una delle migliori attrici al mondo, apprezzata e acclamata dalla critica sin dai suoi esordi negli anni Settanta. È tornata sulla Croisette dopo 35 anni.



Meryl Streep a Cannes 77: una lezione di stile Tre volte Premio Oscar, nove Golden Globe ricevuti e record di candidature per entrambi i riconoscimenti, Mary Louise Streep ha dato l'ennesima lezione di classe e stile in Costa Azzurra tra la Montées des Marches e il Grand Théâtre Lumière. Nata a Summit, nel New Jersey, e figlia d'arte (sua madre era Mary Wilkinson, attrice a sua volta ed editrice), quattro figli, nonna, compirà 75 anni il prossimo il 22 giugno ed è apparsa più bella e affascinante che mai.



I look di Meryl Streep sulla Croisette Per il suo arrivo a Cannes, la diva ha indossato un tailleur bianco composto da pantalone e giacca dal taglio essenziale e classico, camicia a righe bianche e blu, scarpe décolleté a punta dal tacco alto e color argento, cappello di paglia a tesa larga, occhiali da sole e un meraviglioso sorriso. Di indiscutibile classe anche il look scelto per il primo red carpet che ha inaugurato il Festival del cinema: un abito lungo bianco latte, drappeggiato su un fianco e valorizzato dalla scollatura a V, mini clutch gioiello, orecchini pendenti, sandali con plateau.