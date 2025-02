"Anora" miglior film dell'anno ai Critics' Choice Awards: tutti i vincitori

L'altro titolo a vincere tre volte è stato "The Substance", con Demi Moore che si conferma miglior protagonista dopo la vittoria ai Golden Globes. Ora che Gascón sembra fuori gioco, facendo sfumare la possibilità politicamente accattivante del primo Oscar attribuito a un'attrice transessuale, Moore sembra non avere rivali per il Dolby Theatre. Il body horror si è aggiudicato anche il trofeo per la sceneggiatura non originale (alla regista Coralie Fargeat) e per il trucco. Come Moore, anche il collega Adrien Brody ha bissato la vittoria ai Golden Globes come miglior protagonista, regalando l'unica statuetta a "The Brutalist".