Golden Globe, trionfano "The Brutalist" ed "Emilia Perez"

Fernanda Torres di "Io Non Sono Qui" (premiato per la sceneggiatura al Lido) a sorpresa ha battuto star come Angelina Jolie, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson come miglior attrice in un dramma. A Sebastian Stan è andato il Globo per "A Different Man" come miglior attore in un musical/commedia, ma non per "The Apprentice", il film su Donald Trump giovane per cui pure era candidato. Demi Moore ha vinto il suo primo Golden Globe (miglior attrice in una commedia/musical), applauditissima dopo aver ammesso che prima di "The Substance" pensava di essere arrivata al capolinea. "Flow - Un Mondo da Salvare" ha vinto come miglior lungometraggio a cartoni animati. Diretto da Gints Zilbalodis, è stato selezionato per rappresentare la Lettonia agli Oscar del 2025 nella sezione del miglior film internazionale.