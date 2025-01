Golden Globes 2025: i gioielli da sogno delle star sul red carpet

Con i Golden Globes ha preso ufficialmente il via la award season, la stagione delle premiazioni, che condurrà alla notte degli Oscar, in programma il prossimo 2 marzo. Il primo red carpet di questo 2025 ha regalato grandi soddisfazioni in quanto a glamour. La serata evento andata in scena a Beverly Hills, dedicata ai premi per i migliori film e programmi tv dell’anno, ha visto un tripudio di abiti strepitosi e gioielli da sogno indossati dalle star.