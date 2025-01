Golden Globe, per la tv è stata la serata di "Shogun" | Colin Farrell miglior attore

Sono stati assegnati i Golden Globe 2025 e, oltre ai premi per il cinema, sono state premiate anche le produzioni televisive. È stata la serata di "Shogun" (miglior serie drammatica e tre premi per la recitazione ad Anna Sawai, Hiroyuki Sanada e Tadanobu Asano), mentre sono stati premiati anche "Hacks" (Jean Smart e miglior serie comica/musical), "Baby Reindeer" (miglior serie limitata e miglior attrice Jessica Gunning), "The Bear" (Jeremy Allen White) e "The Penguin" (Colin Farrell).