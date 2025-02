Al cinema "The Brutalist", Adrien Brody nel monumentale film su arte e ambizione

Colossal intimo dal grande impatto visivo, racconto fluviale, conturbante e coinvolgente, tre ore e mezzo (intervallo sulla pellicola stessa con un cartello e un conto alla rovescia) che passano in un lampo senza cedimenti e che assorbono lo spettatore in una storia melodrammatica, del sogno di un immigrato che può trasformarsi in un incubo e di come l’American Dream ti possa fregare, esaltata dalla pellicola 70 mm e dalle musiche di Daniel Blumberg. “Per alcune persone non è sufficiente possedere l’arte. Vogliono possedere anche l’artista", ha spiegato il regista. In architettura, il termine brutalista è applicato a un particolare uso del cemento armato (béton brut) e le sue opere sono caratterizzate da enormi strutture del tutto disadorne, simili a blocchi spesso impilati uno sull'altro e questo vale anche nel film dove c'è un gigantismo emotivo e strutturale senza troppe sfumature, descrivendo il bisogno primario dell’uomo che diventa scopo sociale della ricostruzione postbellica. "È in fondo un dramma del Ventesimo secolo - ha detto il regista statunitense Corbet - ci sono stati tanti architetti, ad esempio del Bauhaus, che non hanno potuto esprimersi e in quest'opera ho immaginato la storia virtuale di uno di loro. È un film in fondo dedicato agli artisti che non hanno mai realizzato la loro arte".