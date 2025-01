Oscar 2025, "Emilia Pérez" e "The Brutalist" guidano le nomination | "Vermiglio" fuori dalla corsa

La spagnola Karla Sofia Gascon, protagonista di "Emilia Perez", è la prima attrice trans a essere nominata come miglior attrice protagonista. E' già stata vincitrice a Cannes 77 come migliore attrice (insieme al resto del cast femminile del film). Coralie Fargeat è l’unica donna candidata come Miglior regista, per l’horror The Substance. Con lei sono in corsa Sean Baker ("Anora"), Brady Corbet ("The Brutalist"), James Mangold, ("A Complete Unknown") e Jacques Audiard ("Emilia Pérez"). Kieran Culkin (per "A Real Pain") e Jeremy Strong (per "The Apprentice") si troveranno in competizione nella categoria Miglior attore non protagonista, dopo che nella parte dei "fratelli coltelli" Roman e Kendall Roy hanno contribuito al successo della serie "Sucession". Con loro in nomination Edward Norton per "A Complete Unknown", Guy Pearce per "The Brutalist" e Yura Borisov per "Anora".