Zendaya sul red carpet del nuovo film di Guadagnino:

La premiere italiana Il film avrebbe dovuto debuttare in apertura della scorsa Mostra del Cinema di Venezia ma poi, per lo sciopero degli attori Usa, l'uscita è stata rimandata al 2024. Ora il cast, impegnato nel tour internazionale di lancio, è approdato nella capitale per la premiere italiana.

La trama del film Zendaya, giovane vincitrice, fra gli altri, di due Emmy e un Golden Globe per Euphoria e già protagonista in questa stagione di "Dune - Parte 2", in "Challengers" (di cui è anche co-produttrice) è Tashi Duncan, prodigio del tennis che dovrà rivedere i suoi obiettivi e diventa allenatrice: una giovane donna che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposa Art (Faist), un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte. La strategia di Tashi per aiutarlo prende una piega inaspettata quando il marito si ritrova ad affrontare Patrick (Josh O'Connor), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. In un mix tra presente e passato la tensione e il legame (anche sessuale) fra i tre arriva a un punto di rottura.

Le parole di Zendaya "Abbiamo avuto un intimacy cordinator sul set - spiega l'attrice - è stato fantastico e molto d'aiuto, Ci ha fatto sentire molto sicuri. Ci ha fatto parlare molto tra noi, per farci sentire tutti a nostro agio. Abbiamo passato molto tempo insieme, ci siamo allenati nel tennis insieme c'è stato il tempo di creare fra noi un legame e sentirci sicuri. Luca Guadagnino poi crea la sensualità molto bene, comprende profondamente i personaggi".

Gli altri protagonisti del film Per O' Connor (che girerà con Guadagnino anche "Camere separate", tratto dal romanzo di Tondelli), "la cosa più interessante fra i personaggi, è la loro competitività e rivalità, la combinazione tra sport e amore è molto eccitante". Faist come Zendaya e O' Connor ha amato lavorare con Guadagnino: "E' un visionario, molto preciso nel suo lavoro, sai che riuscirà a ottenere quello che cerca e questo ti fa sentire sicuro".